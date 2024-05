Paris / London - Europas Börsen haben auch am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Beim wichtigsten britischen Index, dem FTSE 100 , auch «Footsie» genannt, ging der Rekordlauf weiter. Unterstützung kam erneut von Unternehmensseite. In Summe überzeugten die vorgelegten Quartalsbilanzen abermals die Anleger. Positiv waren auch Konjunktursignale: In der grössten europäischen Volkswirtschaft Deutschland schwächelte die Industrie im März nicht so deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...