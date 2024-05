Eaton, der Spezialist für intelligentes Energiemanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von einem der führenden Elekrofahrzeughersteller für die Lieferung seines einzigartigen ELocker Differenzialsystems für den Einsatz in einem neuen Plug-in-Hybrid (PHEV) SUV ausgewählt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen PHEVs, die einen Elektromotor und einen Verbrennungsmotor einsetzen, um alle Antriebsräder anzutreiben, nutzt das neue Modell einen Elektromotor, um die Hinterräder anzutreiben, und einen Elektromotor oder einen optionalen Verbrennungsmotor (ICE), um die Vorderräder anzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508755297/de/

Eaton has been selected by a top electrified vehicle manufacturer to supply a specialized ELocker® differential system. (Photo: Business Wire)

"Das ELocker Differenzial wurde entwickelt, um mit der Flüssigkeit in einem Elektroantrieb kompatibel zu sein, die leichter ist und über eine niedrigere Viskosität als Achs- und Getriebeöle verfügt", so Mark Kramer, Business Unit Director, ePowertrain, Eaton's Mobility Group. "Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, nahmen die Ingenieure von Eaton Anpassungen an den traditionellen ELocker Designs vor, indem sie hochwertige Designs, Materialien und Beschichtungen verwendeten."

Das Eaton ELocker Differenzial ist ein elektronisches Sperrdifferenzial, das für Fahrer entwickelt wurde, um auf Wunsch eine vollständige Kontrolle und Traktion zu beanspruchen. Es verfügt über netzgeschmiedete Zahnräder, welche die Stärke und Haltbarkeit bieten, die für den Offroad-Einsatz und Freizeitfahrten erforderlich sind, wobei seine elektronischen Steuerungen einen vom Fahrer wählbaren Betrieb und zusätzliche Zuverlässigkeit gegenüber ähnlichen luftgesteuerten Produkten bieten. Durch einfaches Drücken eines Armaturenbrettschalters überträgt das Differenzial das gesamte verfügbare Drehmoment mit gleicher Stärke auf das linke und rechte Rad und bietet somit die maximale Traktion, um anspruchsvolles Gelände zu überwinden.

Erfahren Sie mehr über die ELocker Differenziale von Eaton.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir fertigen Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, die Industrie, den Handel, den Maschinenbau, den Wohnungsbau, die Luft- und Raumfahrt und den Mobilitätsmarkt. Wir lassen uns von unserem erklärten Ziel leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, beschleunigen wir den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energiequellen, tragen zur Bewältigung der weltweit dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement bei und schaffen eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und künftige Generationen.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2023 haben wir einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 160 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508755297/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

Tel.: (216) 333-2876 (Mobil)

thomasjnellenbach@eaton.com