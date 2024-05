WaFd Bank, eine Bank mit Hauptsitz in Seattle, erweitert ihr Angebot für kleine Unternehmen durch die Einführung einer neuen, integrierten Lösung namens CashFlow Central. Diese von Fiserv in Zusammenarbeit mit der B2B Zahlungstechnologie-Firma Melio entwickelte Plattform ermöglicht es Kleinunternehmern, ihre Zahlungsein- und -ausgänge digital zu verwalten und somit Zeit zu sparen sowie ihre Finanzen effizienter zu gestalten. Mit Funktionen wie dem Versand elektronischer Rechnungen, Akzeptanz von Zahlungen per ACH-Überweisung oder Kreditkarte sowie dem digitalen Rechnungsmanagement von Lieferanten werden Probleme im Cashflow- und Rechnungswesen adressiert, welche laut einer Umfrage von 2023 für 56% der kleinen US-Unternehmen eine ständige Herausforderung darstellen.

Neueste Erweiterung des Bankangebotes

Der Service wurde als Reaktion auf [...]

Hier weiterlesen