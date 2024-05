Berlin - Grünen-Chefin Ricarda Lang kritisiert die Mietpreisentwicklung in Deutschland und fordert weitreichende Senkungen. "Die Mieten müssen runter", sagte Lang dem "Spiegel". Es brauche eine Mietpreisbremse, "die wirklich Zähne hat".



Die Mietpreisbremse enthalte derzeit "zu viele Ausnahmen, weswegen vielerorts das Angebot an möblierten und zeitlich befristet vermieteten Wohnungen steigt, die nicht darunter fallen". Das bezeichnete die Grünen-Vorsitzende als "absurd".



Lang zeigte sich zudem enttäuscht von Bauministerin Klara Geywitz (SPD). "Es reicht nicht, mit bezahlbaren Mieten bloß Wahlkampf zu machen. Man muss sie auch liefern." An die Bauministerin habe sie die "klare Erwartung, dass das Thema höher priorisiert wird".

