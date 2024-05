Der Dax zieht am heutigen Donnerstag ruhig seine Kreise. Der Index hat sich oberhalb von 18.500 Punkten festgesetzt. Eine Bewegung in Richtung 19.000 Punkte scheint nur eine Frage der Zeit sein. Doch Obacht, denn die nächste Handelswoche wirft bereits ihre Schatten voraus. In den USA werden zahlreiche Preisdaten erwartet. Nicht zuletzt der US-Verbraucherpreisindex für April, der am kommenden Mittwoch (15. Mai) veröffentlicht wird, könnte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...