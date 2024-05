Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, kündigte heute eine verbesserte Version von Boomi for SAP an, um die Migration von SAP Business Warehouse (SAP BW) Kunden auf SAP Datasphere zu beschleunigen. Durch die Nutzung von Amazon Web Services (AWS) zielt Boomi darauf ab, die kritische Herausforderung von Unternehmenskunden zu bewältigen, die auf SAP Datasphere umsteigen und das volle Potenzial ihrer Geschäftsdaten auf kosteneffiziente und optimierte Weise ausschöpfen müssen.

Boomi to Simplify and Accelerate the Move to SAP Datasphere (Graphic: Business Wire)