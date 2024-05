Nach der Legalisierung von Marihuana in Deutschland Anfang April haben die USA in der vergangenen Woche nachgezogen. Das sogenannte Rescheduling dürfte Curaleaf mächtig Rückenwind verleihen.Die Drug Enforcement Administration (DEA) hat sich lange Zeit gelassen mit ihrer Entscheidung. Doch am 30. April meldete sich die Behörde nach einer Überprüfungszeit von mehr als einem halben Jahr bezüglich der Risiko-Rekategorisierung von Cannabis zu Wort und sorgte für frische Euphorie im Sektor.

