GBP/USD weitet seine Verluste vor der Zinsentscheidung der BoE am Donnerstag aus - Es wird erwartet, dass die BoE ihren Leitzins bis September bei 5,25% belässt - Der US-Dollar gewinnt an Wert, da erwartet wird, dass die Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum erhöht - GBP/USD setzt seine Pechsträhne zum dritten Mal in Folge fort und handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...