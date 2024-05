EUR/GBP wird am Donnerstag drei Tage in Folge stärker bei 0,8605 gehandelt. - Es wird erwartet, dass die BOE auf ihrer Mai-Sitzung am Donnerstag ihren Leitzins auf dem 16-Jahres-Hoch von 5,25% belässt - EZB-Chef Wunsch sagte, er sehe einen Weg für die ersten Zinssenkungen in diesem Jahr, auch wenn die Aussichten nebulös bleiben - Das Währungspaar ...

