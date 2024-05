ACEN Australia und Energy Vault kooperieren bei der Installation von Batteriespeichersystemen (BESS) mit 200 MW/400 MWh für das 720-MW-Projekt New England Solar von ACEN Australia

Die BESS-Anlagen mit 50 MW/100 MWh und 150 MW/300 MWh für New England Solar werden in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Betrieb gehen und voraussichtlich 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen

Die Vereinbarung mit einem der größten Erzeuger erneuerbarer Energien in Australien ermöglicht die Umsetzung der langfristigen Strategie von Energy Vault und der Investitionsziele im Bereich der Energiespeicherung für den australischen Markt

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen, netzbasierten Energiespeicherlösungen, und ACEN Australia haben heute die wichtigsten vertraglichen Rahmenbedingungen für zwei Batteriespeichersysteme (BESS) mit insgesamt 400 MWh in Australien bekannt gegeben. Die Baumaßnahmen für beide Anlagen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 starten, und die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für 2025 und 2026 geplant. Die Verträge befinden sich in der finalen Ausarbeitung und werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Monats Mai 2024 unterzeichnet und formell abgeschlossen.

Im Rahmen der Vertragsvereinbarungen wird Energy Vault eine 50-MW-/100-MWh- und eine 150-MW-/300-MWh-BESS-Anlage im 720-MW-Projekt New-England-Solar von ACEN Australia bereitstellen. New England Solar gehört zu den größten Solarprojekten, die am nationalen Strommarkt Australiens (National Electricity Market, NEM) teilnehmen. Die BESS-Anlagen werden täglich geladen und entladen und sind dafür ausgelegt, die gespeicherte erneuerbare Energie zu Spitzenverbrauchszeiten abzugeben, um die hohe Nachfrage während der Hauptlastzeiten in New South Wales zu bedienen und zugleich die Abhängigkeit der Region von der Kohleverstromung zu verringern. Das New England-BESS-Projekt, das derzeit vom Emerging Energy Program der NSW-Regierung unterstützt wird, ist Teil der breiteren Strategie von ACEN in Australien, wo das Unternehmen Projekte mit mehr als 1 GW entwickelt.

New England Solar von ACEN Australia in der Nähe von Uralla hat die erste Bauphase 2023 abgeschlossen, als eine Solarstromkapazität von 400 MW offiziell in Betrieb genommen wurden. Nach Abschluss der Phase 2 wird der Standort jedes Jahr insgesamt 1.800 GWh Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen. Im Jahr 2023 sicherte sich ACEN Australia bei der ersten Auktion der NSW-Regierung für erneuerbare Energien und Speicher einen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag (LTESA) für New England Solar mit 20-jähriger Laufzeit. Der LTESA-Vertrag beinhaltet einen Risikomanagement-Mechanismus, der das Projekt in Zukunft unterstützen wird, falls der nationale Strommarkt in eine anhaltende Niedrigpreisphase eintritt.

"New England Solar von ACEN Australia ist eine wichtige Quelle erneuerbarer Energie für die Region NSW, und wir freuen uns, dazu beitragen zu können, dass die Region auf zuverlässige und möglichst effiziente und kostengünstige Weise mit sauberem Strom versorgt wird", so Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer bei Energy Vault. "Diese Installationen und ihre knappen Bereitstellungsfristen zeigen das Engagement von Energy Vault für einen kundenorientierten Ansatz bei der Energiespeicherung und bestätigen die wachsende weltweite Nachfrage nach zuverlässigen und effektiven Energiespeicherlösungen. Für uns ist die heutige Vereinbarung nur der erste Schritt einer langen und produktiven Zusammenarbeit mit ACEN und ihren Projekten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien."

"Energy Vault wurde für diese Projekte aufgrund seiner beachtlichen Erfolgsbilanz ausgewählt. Wir freuen uns sehr, von dem umfassenden Know-how seiner Mitarbeiter in den Bereichen Konstruktion, Ingenieurswesen, Bau und Beschaffung profitieren zu können", erklärt David Pollington, Managing Director bei ACEN Australia. "Die Fähigkeit von Energy Vault, mit unseren Siemens S120-Umrichtern zu arbeiten, wird besonders wertvoll sein, da wir unsere Batteriespeichersysteme für maximale Effizienz und Wirkung optimieren wollen."

Die BESS-Anlagen, die im Rahmen der Energy Vault-Produktfamilie B-VAULT mit vollständig integrierten Batteriespeicherlösungen konzipiert wurden, werden an einen Siemens S120-Wechselrichter gekoppelt, der moderne Netzstützungsfunktionen wie Spannungs- und Frequenzüberbrückung, Netzstützung bei Störungen und Blindleistungsregelung ermöglicht. Der Einsatz des Siemens S120-Wechselrichters zusammen mit der proprietären X-Vault-Integrationsplattform und dem Vault-OS-Energiemanagementsystem von Energy Vault zur Steuerung, Verwaltung und Optimierung des BESS-Betriebs macht ein überragendes Energiemanagement möglich.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, um den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst proprietäre schwerkraftbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die schwerkraftbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang in die Kreislaufwirtschaft, während sie zugleich den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über ACEN Australia

ACEN Australia ist die Plattform, die die erneuerbare Energieanlagen von ACEN in Australien repräsentiert. Zu seinem Portfolio gehören mehrere Solar-, Wind-, Batterie- und Pumpspeicherkraftwerksprojekte in ganz Australien mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1 Gigawatt (GW) in Bau und Betrieb sowie mehr als 13 GW Kapazität in der Entwicklungspipeline. New England Solar (Phase 1) in NSW ist das erste in Betrieb befindliche Projekt von ACEN Australia. Es handelt sich um eines der größten australischen Solarprojekte, das am National Electricity Market (NEM) teilnimmt, und ist das größte Solarprojekt in Australien, das vollständig auf Händlerbasis finanziert wird. Stubbo Solar in der NSW Central West Orana Renewable Energy Zone ist das zweite Projekt von ACEN Australia, das Ende 2022 die Baumaßnahmen aufgenommen hat. Unsere mehr als 90 Beschäftigten Tendenz steigend sind in Tasmanien, Victoria, New South Wales und Queensland tätig.

www.acenrenewables.com.au

Zukunftsgerichtete Aussagen

