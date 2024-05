Alles ist bereit für die Macfrut 2024, so die Organisation am Vorabend des Beginns der internationalen Fachmesse für den Obst- und Gemüsesektor in Italien, die bis zum 10. Mai dauern wird. Das Rimini Expo Center wird 1.400 Aussteller aus aller Welt beherbergen, welche die gesamte Lieferkette repräsentieren. Foto © Macfrut Die Veranstaltung umfasst...

Den vollständigen Artikel lesen ...