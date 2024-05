DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum-Nachhaltigkeitsbericht für 2023 veröffentlicht

* Peach Property Group veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht nach Standards der Global Reporting Initiative (GRI) * Dekarbonisierung des Immobilienportfolios im Berichtsjahr 2023 weiter vorangetrieben: Die Erreichung eines klimaneutralen Portfolios bis 2050 bleibt Fokus der Dekarbonisierungsstrategie * Mieterzufriedenheit bei 76 Prozent * Fortschritte im Bereich Corporate Governance erzielt

Die Peach Property Group AG («Peach Property Group»), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) veröffentlicht. Trotz des herausfordernden Umfelds hervorgerufen durch steigende Baustoffpreise, hohe Inflation und anhaltend hohe Energiekosten investierte die Peach Property Group auch im Jahr 2023 weiter in ESG-Massnahmen. Die Bereitstellung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum, Emissionsreduktion, ethische Unternehmensführung und das Wohlergehen der Mieterinnen und Mieter wie auch der Mitarbeitenden sind wesentliche Elemente für den Kurs des unternehmerischen Handelns.

Im Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 werden transparent und umfassend alle relevanten ESG-Informationen zu Auswirkungen der Geschäftstätigkeit der Peach Property Group in den fünf Dimensionen Umwelt, Mieterinnen und Mieter, Mitarbeitende, Unternehmensführung und -leistung dargelegt. Für jede Dimension wurden Massnahmen und Ziele definiert, deren Erreichung von dem im Jahr 2022 gegründeten Sustainability Committee der Gruppe überwacht werden.

Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum

Die Peach Property Group stellt bezahlbaren Wohnraum in deutschen Tier-II-Städten zur Verfügung. Mit ihrem mieterzentrierten Ansatz ermöglicht die Gruppe ihren Mieterinnen und Mieter Zugang zu nachhaltigen, langfristigen Wohnlösungen zu bezahlbaren Preisen. So lag im Jahr 2023 die durchschnittliche Bestandsmiete bei etwa 6,2 EUR/m², was rund 18 Prozent unter der durchschnittlichen Marktmiete an den Hauptstandorten lag.

Dekarbonisierung des Portfolios vorangetrieben

Trotz des herausfordernden Umfelds wurden im Jahr 2023 weitere Schritte unternommen, um die Dekarbonisierung des Immobilienportfolios voranzutreiben. Der Schwerpunkt lag dabei auf kosteneffizienten Massnahmen, die erhebliches Energieeinsparpotential versprechen. Dazu gehörten Investitionen in dezentrale Heizsysteme mit Fernwärme und die Installation von Smart Metering Systemen.

Darüber hinaus arbeitete die Gruppe kontinuierlich an der Verbesserung der ESG-Datenanalyse und Datenvollständigkeit. Erklärtes Ziel bleibt es, die CO2-Intensität des Portfolios bis 2030 nachhaltig auf unter 30 kg CO2e/m²a und bis 2050 auf unter 10 kg CO2e/m²a zu senken. Ein digitales Dekarbonisierungs-Tool unterstützt bei der Erreichung dieser Ziele durch Simulation und Planung von objektspezifischen Massnahmen.

Mieterzufriedenheit auf hohem Niveau

Die Peach Property Group steht ihren Mieterinnen und Mietern in Mietershops, sogenannten Peach Points, mit Rat und Tat zur Seite. Die Peach Points bieten Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit, persönlichen Kontakt aufzunehmen, und fördern so einen unmittelbaren und persönlichen Dialog, wodurch schnell und zuverlässig auf Mieteranfragen reagiert werden kann. Im Jahr 2023 betrieb die Gruppe 15 Peach Points.

Die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter steht bei der Peach Property Group an erster Stelle. Diese wurde 2023 durch direktes Feedback über ein Online-Ticketing-System gemessen und übertraf mit 76 Prozent das angestrebte Ziel von 75 Prozent. Gleichzeitig steigerte die Peach Property Group ihre "One-Touch"-Quote auf 91,3 Prozent - das heisst: Über 91 Prozent der Mieteranfragen konnte die Peach Property Group beim ersten Kontakt lösen - im Durchschnitt innerhalb von weniger als 19 Stunden.

Gute Arbeitsbedingungen für Belegschaft

Die Peach Property Group bietet attraktive und moderne Arbeitsbedingungen und fördert ihre Mitarbeitenden individuell. Die Gruppe legt Wert auf eine offene Feedback-Kultur und flache Hierarchien. Alle Mitarbeitenden erhalten mindestens einmal jährlich eine Leistungsbeurteilung, um sich über die Erreichung persönlicher Ziele auszutauschen und gegenseitige Ziele für das nächste Geschäftsjahr festzulegen.

Im Jahr 2023 wurde eine gruppenweite Mitarbeitendenbefragung durchgeführt, um die Zufriedenheit der Belegschaft zu ermitteln und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Umfrageergebnisse zeigen ein hohes Mass an Mitarbeitendenzufriedenheit mit dem Onboarding-Prozess und dem jährlichen Feedback, sowie eine Wahrnehmung von gutem Teamwork und Zusammenarbeit innerhalb der Teams.

Fokus auf verantwortungsvolle Corporate Governance

Korruptionsbekämpfung, Vermeidung von Interessenkonflikten und Bestechung sowie Antidiskriminierung bilden die Grundlage des operativen Handelns der Peach Property Group. Diese Werte fliessen ein in die internen Corporate-Governance-Strukturen und in den konzernweiten Verhaltenskodex der Gruppe. Schon im Jahr 2022 hatte die Peach Property Group einen separaten Code of Conduct for Business Partners lanciert, der die Anforderungen der Gruppe an ihre Geschäftspartner in Bezug auf Ethik, Integrität, Arbeitsstandards sowie Umweltschutz definiert. Die Peach Property Group ist bestrebt, die eigene Governance-Struktur kontinuierlich zu stärken, um eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Integration von Nachhaltigkeitsthemen in alle Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen zu gewährleisten.

Im Berichtsjahr wurde eine neue "Richtlinie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" gemäss dem deutschen Geldwäschegesetz eingeführt und Schulungen zu den Unternehmensgrundsätzen und -richtlinien, insbesondere zum Verhaltenskodex, durchgeführt. Darüber hinaus gab es eine für alle Mitarbeitende verpflichtende Schulung im Bereich Datenschutz und Datensicherheit.

Nachhaltigkeitsanstrengungen auch 2024 vorantreiben

Auch im laufenden Jahr unternimmt die Peach Property Group weitere Schritte im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie, einschliesslich des weiteren Ausbaus der Smart Meter Infrastruktur sowie der Prüfung und Planung energetischer Sanierungsprogramme. Zudem soll der Anteil von Frauen in Führungspositionen steigen. Durch die Förderung der Geschlechtervielfalt auf den höchsten Entscheidungsebenen strebt die Gruppe eine grössere Ausgewogenheit und Effektivität in der Unternehmensführung an.

Die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ist Kern der Gruppenstrategie. Der Wohnungsmangel in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter verschärfen und den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum weiter erhöhen.

Thorsten Arsan, CFO und Vorsitzender des Sustainability Committee, kommentiert: «Unser zweiter Nachhaltigkeitsbericht zeigt auf, welche Massnahmen wir im vergangenen Jahr trotz aller Herausforderungen ergriffen haben, um unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. Uns ist es wichtig, einen Mehrwert für unsere Mieterinnen und Mieter, Mitarbeitende, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns und beginnt bei der Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien.

Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Klaus Schmitz (Verwaltungsratspräsident), Dr. Christian De Prati und Peter Bodmer.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

