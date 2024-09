DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: a.o. Generalversammlung beschliesst Kapitalerhöhung und Änderungen im Verwaltungsrat

* Ausserordentliche Generalversammlung beschliesst Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 22'729'450 neuen Namensaktien * Verwaltungsratsmitglieder Annette Benner und John Ruane abgewählt * Urs Meister und Eric Assimakopoulos als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt * Maximalanzahl der Verwaltungsratsmitglieder verbleibt bei fünf sowie partielle Anpassungen der Statuten

Auf der ausserordentlichen Generalversammlung der Peach Property Group AG («Peach Property Group»), einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, waren heute in Zürich rund 74 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals bzw. 91 Prozent der eingetragenen Stimmrechte vertreten. Die Aktionäre haben wie folgt über die zu behandelnden Traktanden und Anträge abgestimmt.

Ordentliche Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung stimmte mit deutlicher Mehrheit von rund 15.4 Millionen Ja-Stimmen zu rund 1.3 Millionen Nein-Stimmen bei rund 39 Tausend Enthaltungen der vom Verwaltungsrat beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 22'729'450 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu. Die Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre bleiben gewahrt, der Ausgabepreis für die neuen Aktien beträgt je CHF 5.00. Mit der Kapitalerhöhung sollen die Liquidität der Gruppe gestärkt, der Verschuldungsgrad reduziert und anstehende Investitionen in das Portfolio finanziert werden. Die Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich Ende Oktober 2024 durchgeführt.

Partielle Statutenänderungen

Zugestimmt hat die Generalversammlung mit rund 9.0 Millionen Ja-Stimmen zu rund 7.6 Millionen Nein-Stimmen bei rund 26 Tausend Enthaltungen dem Antrag der Aktionärin H21 Macro Limited («Aktionärin H21») auf ersatzlose Streichung des verbindlichen Vorschlagsrechts von Aktionären mit einem Aktienbesitz von mehr als 15% des Aktienkapitals für einen Vertreter im Verwaltungsrat.

Der Antrag des Verwaltungsrats auf eine Erhöhung der maximalen Anzahl an Verwaltungsräten von fünf auf sechs Mitglieder (inklusive Präsident) wurde von der Generalversammlung mit rund 7.1 Millionen Ja-Stimmen zu rund 9.6 Millionen Nein-Stimmen bei rund 25 Tausend Enthaltungen abgelehnt.

Zudem hatte der Verwaltungsrat beantragt, bei gleichbleibendem Gesamtbetrag, bedingtes Aktienkapital im Umfang von 1'009'878 Aktien im Nennwert von je CHF 1.00 vom Finanzierungszweck in den Mitarbeiterbeteiligungszweck zu verschieben. Dieser Antrag erreichte die erforderliche qualifizierte Mehrheit von Zweidritteln und wurde entsprechend genehmigt.

Weiter hatte der Verwaltungsrat eine Präzisierung betreffend Limitierung des Ausschlusses der Vorwegzeichnungs- und Bezugsrechte in den Statuten zum bedingten Kapital und zum Kapitalband beantragt. Dieser Antrag erreichte die erforderliche qualifizierte Mehrheit einer Zweidrittel-Zustimmung nicht und wurde entsprechend zurückgewiesen.

Ab- und Zuwahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärin H21 hatte die Abwahl von Frau Annette Benner und Herrn John Philip Ruane beantragt. Die Abstimmungen erfolgten für jedes Mitglied einzeln mit folgenden Stimmen:

* Abwahl Annette Benner: rund 8.8 Millionen Ja-Stimmen zu rund 7.8 Millionen Nein-Stimmen bei rund 84 Tausend Enthaltungen. Damit wurde Frau Benner abgewählt. * Abwahl John Ruane: rund 8.8 Millionen Ja-Stimmen zu rund 7.8 Millionen Nein-Stimmen bei rund 82 Tausend Enthaltungen. Damit wurde Herr Ruane abgewählt.

Die Aktionärin H21 hatte die Zuwahl von Herrn Urs Meister als neues Mitglied des Verwaltungsrats beantragt. Zmex Corporation für sich und Arquus Capital N.V. («Aktionärin Zmex») hatte die Zuwahl von Herrn Eric Assimakopoulos als neues Mitglied des Verwaltungsrats beantragt. Sodann hatte Peak Investment S.à r.l. («Aktionärin Peak») für den Fall der Abwahl von Annette Benner die (Wieder-)Wahl von Frau Annette Benner in den Verwaltungsrat und für den Fall der Abwahl von John Ruane die (Wieder-)Wahl von Herrn John Ruane in den Verwaltungsrat beantragt.

Nach den Beschlussfassungen unter den Traktandum 2.2 und 3.1 standen zwei Sitze für die Zuwahlen zur Verfügung. Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 wurden gewählt:

* Herr Urs Meister mit rund 8.8 Millionen Ja-Stimmen zu rund 7.8 Millionen Nein-Stimmen bei rund 89 Tausend Enthaltungen. * Herr Eric Assimakopoulos mit rund 8.8 Millionen Ja-Stimmen zu rund 7.9 Millionen Nein-Stimmen bei rund 112 Tausend Enthaltungen.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft für die restliche Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025 zusammen aus: Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie das Protokoll der Generalversammlung stehen zeitnah auf der Website der Peach Property Group zur Verfügung.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Feldhoff & Cie. GmbH Anke Sostmann, Executive Director +49 159 04028505 | as@feldhoff-cie.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Eric Assimakopoulos.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Adresse: Neptunstrasse 96, 8032 Zürich Land: Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

