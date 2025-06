DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Verwaltungsrat beschliesst Durchführung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

Peach Property Group AG: Verwaltungsrat beschliesst Durchführung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten

Zürich (pta000/30.06.2025/19:20 UTC+2)

• Kapitalerhöhung stärkt Kapitalstruktur • Erlöse dienen vorrangig zur Rückführung der Schweizer Wandelanleihe • Bilanztransformation soll planmässig im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG ("Peach Property Group" oder die "Gesellschaft") hat heute die Durchführung der von der Generalversammlung der Gesellschaft vom 23. Mai 2025 beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung (die "Kapitalerhöhung") gegen Bareinlage mit Bezugsrechten und Bezugsrechtshandel beschlossen. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird um bis zu CHF 10.000.000 durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1,00 (die "Neuen Aktien") erhöht. Die Neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr und für alle folgenden Jahre dividendenberechtigt, sofern solche beschlossen werden.

Die Neuen Aktien werden allen bestehenden Aktionären, die nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 2. Juli 2025 Aktien halten, im Wege eines Bezugsrechts im Verhältnis 32:7 (d.h. bisherige Aktionäre der Gesellschaft sind berechtigt, für je 32 gehaltene Aktien 7 Neue Aktien zu beziehen) angeboten. Der Angebotspreis beträgt CHF 5,00 je Neue Aktie.

Die Bezugsfrist wird am 3. Juli 2025 beginnen und am 11. Juli 2025, 12.00 Uhr MEZ (beide Daten eingeschlossen) enden. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien werden zwischen dem 3. Juli 2025 und dem 9. Juli 2025 (beide Daten eingeschlossen) an der SIX Swiss Exchange handelbar sein. Die Ausgabe und der erste Handelstag der Neuen Aktien ist der 16. Juli 2025 Die Zürcher Kantonalbank agiert im Rahmen der Kapitalerhöhung als Transaktion Manager.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig für die Rückzahlung der von der Gesellschaft am 16. Mai 2023 begebenen, ausstehenden CHF 50 Millionen 3,00 % Wandelanleihe PEA234 (ISIN: CH1263282522) mit einer Laufzeit bis zum 15. Mai 2026 sowie gegebenenfalls für die Rückzahlung der noch ausstehenden Unternehmensanleihe (4,375 % Senior Notes mit Fälligkeit November 2025, ISIN: XS2247301794) verwendet werden.

Gerald Klinck, CEO Peach Property Group: >>Die Generalversammlung hat mit 97 % der abgegebenen Stimmen der Kapitalerhöhung zugestimmt. Deswegen und aufgrund des attraktiven Ausgabepreises sind wir zuversichtlich, dass sowohl bei der Gruppe der Grossaktionäre als auch bei allen weiteren Aktionären eine hohe Zeichnungsquote erreicht werden wird. Mit der Kapitalerhöhung vollziehen wir einen weiteren konsequenten Schritt in unserer Finanzierungsstrategie zur Stärkung der Kapitalstruktur und Optimierung des Laufzeitenprofils. Wir antizipieren heute im Eigenkapital die Fälligkeit der Wandelanleihe und sichern uns zusätzliche finanzielle Flexibilität. Ausserdem konkretisieren sich unsere Gespräche bezüglich der Refinanzierung des verbleibenden Teils des im November fälligen Eurobonds. Unsere bilanzielle Transformation ist damit voll im Plan und soll im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossen werden. Parallel richten wir operativ den Blick nach vorn: durch den gezielten Abverkauf unseres Non-Strategic Portfolios und der Reinvestition in den Kernbestand setzen wir auf Qualität, Effizienz und nachhaltige Ertragskraft. Wir reduzieren so Komplexität, senken Kosten und schaffen Raum für organisches Wachstum.>>

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

