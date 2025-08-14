DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Neufinanzierung von EUR 410 Mio. gesichert - Bilanztransformation erfolgreich abgeschlossen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Neufinanzierung von EUR 410 Mio. gesichert - Bilanztransformation erfolgreich abgeschlossen

Zürich (pta000/14.08.2025/07:00 UTC+2)

• Castlelake stellt langfristige Finanzierung bereit • Rückzahlung des Euro Bonds und der Wandelanleihe sichergestellt • Fälligkeitenprofil deutlich verlängert • Künftiger Fokus auf operative Performance und Verkauf des Non-Strategic Portfolios

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat eine neue langfristige und besicherte Finanzierung mit Fonds unter der Verwaltung des globalen Asset-Based Investment Managers Castlelake L.P. ("Castlelake)" in Höhe von EUR 410 Mio. zu attraktiven Konditionen zuzüglich einer Kreditlinie von weiteren EUR 30 Mio. für Investitionsmassnahmen abgeschlossen. Die Laufzeit beträgt drei Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr.

Mit den neuen Finanzierungsmitteln, deren Abruf unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher Auszahlungsvoraussetzungen steht, werden rd. EUR 310 Mio. bestehende Kredite vorzeitig abgelöst. Die verbleibenden rd. EUR 100 Mio. stehen für die vollständige Rückzahlung der im November 2025 fälligen Unternehmensanleihe (4,375 % Senior Notes, ISIN: XS2247301794) zur Verfügung. Damit ist die in 2024 begonnene Bilanztransformation der Peach Property Group über alle wesentlichen Kreditinstrumente erfolgreich abgeschlossen und das Fälligkeitenprofil der Peach Property Group massgeblich verlängert worden.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der Peach Property Group:

"Mit der Finanzierung durch Castlelake schliessen wir unsere umfassende Bilanztransformation erfolgreichen ab - nach Kapitalerhöhungen, umfangreichen Refinanzierungen und der Portfoliotransaktion Ende 2024. Unsere Strategie, konsequent auf besicherte Finanzierungen zu setzen, ist voll aufgegangen: bereits zu Jahresbeginn 2025 haben wir mit der Rückführung unbesicherter Schuldscheindarlehen und von über einem Drittel des Euro Bonds die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die vollständige Tilgung des im November 2025 fälligen Euro Bonds sowie der 2026 fälligen Wandelanleihe folgen als nächste Schritte. Zusammen mit der Castlelake-Finanzierung wurden bis heute bereits EUR 530 Mio. unserer langfristigen Verbindlichkeiten erfolgreich mit neuen Finanzierungspartnern besichert refinanziert; die bankenseitigen Wertermittlungen bestätigen dabei unsere Immobilienbewertungen. Unter Berücksichtigung eines ebenfalls endverhandelten Term Sheets wird im weiteren Jahresverlauf dann das gesamte Finanzierungsvolumen besichert sein. Die Peach Property Group steht damit auf einem soliden, nachhaltigen Fundament. Jetzt richten wir unseren Fokus auf die Performance des Strategic Portfolios, den gezielten Abverkauf des Non-Strategic Portfolios und die nachhaltige Steigerung des Shareholder Value."

Michael Zahn, Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group:

"Das neue Management Team, das seit rund einem Jahr an Bord ist, hat in einem herausfordernden Marktumfeld hervorragende Arbeit geleistet und unsere Erwartungen voll erfüllt. Als Bestandshalter deutscher Wohnimmobilien hat sich die Peach Property Group mit grossvolumigen Refinanzierungen im besicherten Bereich erfolgreich etabliert. Zudem wurden mit der Portfoliotransaktion Ende 2024 die Weichen für die Umsetzung der neuen Portfoliostrategie gestellt, die das Unternehmen seither konsequent verfolgt. Besonderer Dank gilt auch unseren Aktionären, die mit zwei Kapitalerhöhungen insgesamt über EUR 170 Mio. in die Gesellschaft investiert und damit den Verschuldungsgrad deutlich gesenkt haben. Ihr Vertrauen und Engagement leisten einen grossen Beitrag für die Rückführung der früheren, unbesicherten Finanzierungen. Die Peach Property Group ist heute bilanziell bestens aufgestellt und strategisch auf einem sehr guten Weg."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

