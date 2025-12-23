Zürich - Peach Property bereinigt sein Portfolio. Rund 2000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 25 Städten wurden an einen institutionellen Investor veräussert. Der Verkauf von rund 38 Prozent des nicht-strategischen Portfolios sorge für einen Netto-Liquiditätszufluss im Umfang von über 40 Millionen Euro, teilte die Immobiliengesellschaft am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
