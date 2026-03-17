Zürich (www.anleihencheck.de) - Peach Property Group: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen - AnleihenewsDie Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat erfolgreich das von ihr durchgeführte öffentliche Rückkaufangebot (Tender Offer) für die Inhaber der ausstehenden und am 15. Mai 2026 fällig werdenden Wandelanleihe PEA234 (ISIN CH1263282522/ WKN A3LH7F) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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