DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Generalversammlung beschliesst Erhöhung des bedingten Kapitals und stimmt insgesamt allen Anträgen zu

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Generalversammlung beschliesst Erhöhung des bedingten Kapitals und stimmt insgesamt allen Anträgen zu

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Zürich (pta000/19.06.2026/17:45 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Generalversammlung beschliesst Erhöhung des bedingten Kapitals für zukünftige Kapitalmassnahmen aufinsgesamt CHF 10'986'008 • Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats bestehend aus Michael Zahn (Präsident), CyrillSchneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse • Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats finden die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre

Auf der ordentlichen Generalversammlung der Peach Property Group AG (<>), einem Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, waren heute in Zürich rund 72 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals bzw. rund 88 Prozent der eingetragenen Stimmrechte vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten über die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte ab.

Erhöhung des bedingten Kapitals

Die Generalversammlung stimmte mit deutlicher Mehrheit von rund 37,6 Millionen Ja-Stimmen zu rund 1,8 Millionen Nein-Stimmen bei rund 519 Tausend Enthaltungen der vom Verwaltungsrat beantragten Erhöhung des bedingten Kapitals für zukünftige Kapitalmassnahmen auf insgesamt CHF 10'986'008 zu.

Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsräte

Die Abstimmungen zur Wahl in den Verwaltungsrat erfolgten für jedes Mitglied einzeln. Dabei wurden Michael Zahn, Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse mit hohen Zustimmungsraten wiedergewählt.

Im Weiteren stimmte die Generalversammlung auch allen übrigen Anträgen des Verwaltungsrats mit klaren Mehrheiten zu. Dies gilt auch für die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms, dessen Umsetzung vom weiteren Geschäftsverlauf der Gesellschaft abhängig ist.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie das Protokoll der Generalversammlung stehen zeitnah auf der Website der Peach Property Group zur Verfügung.

Gerald Klinck, Chief Executive Officer der Peach Property Group:

"Mit dem heutigen Abstimmungsverhalten haben die Aktionärinnen und Aktionäre zum Ausdruck gebracht, dass sie den von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung eingeschlagenen Kurs der Transformation der Gesellschaft unterstützen. Mit der Wiederwahl des Verwaltungsrats haben sie zudem die Voraussetzung für Stabilität und Kontinuität geschaffen. Hierfür danke ich im Namen der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781883900119 ]

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June 19, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)