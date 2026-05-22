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Dow Jones News
22.05.2026 07:33 Uhr
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PTA-News: Peach Property Group AG: Vollständige Rückzahlung der Wandelanleihe und mehrheitliches Closing des Asset Deals

DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Vollständige Rückzahlung der Wandelanleihe und mehrheitliches Closing des Asset Deals

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Peach Property Group AG: Vollständige Rückzahlung der Wandelanleihe und mehrheitliches Closing des Asset Deals

[ PDF ]

Zürich (pta000/22.05.2026/07:00 UTC+2)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

• Wandelanleihe in Höhe von rund CHF 35,9 Mio. inklusive aufgelaufener Zinsen planmässig zurückgeführt • Deutliche Vereinfachung der Finanzierungsstruktur erreicht • Portfolioverkauf von rund 2.000 Einheiten weitgehend vollzogen

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat die ausstehende Wandelanleihe planmässig zum Fälligkeitstermin 15. Mai 2026 vollständig zurückgeführt. Zum Rückzahlungszeitpunkt belief sich der ausstehende Betrag auf CHF 34,88 Mio. zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Parallel dazu hat die Gesellschaft den Verkauf eines Portfolios von rund 2.000 Einheiten mehrheitlich abgeschlossen. Bislang wurden rund 85 % der Gesamtkaufpreiserlöse vereinnahmt, was einem Nettomittelzufluss von knapp EUR 40 Mio. entspricht. Für weitere rund 10 % der Kaufpreiserlöse sind die Vollzugsvoraussetzungen bereits erfüllt; das Closing wird zeitnah erwartet. Für die verbleibenden rund 5 % stehen noch einzelne Vollzugsvoraussetzungen aus, deren Erfüllung ebenfalls zeitnah erwartet wird. Darüber hinaus hat die Peach Property Group einen Verwaltervertrag für Facility- und Property Management sowie die Mietenbuchhaltung der im Rahmen des Asset Deals veräusserten Einheiten abgeschlossen. So ist auch zukünftig die reibungslose Bewirtschaftung des betreffenden Portfolios sichergestellt.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

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Aussender:      Peach Property Group AG 
           Neptunstrasse 96 
           8032 Zürich 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Gerald Klinck 
Tel.:         +41 44 485 50 00 
E-Mail:        investors@peachproperty.com 
Website:       www.peachproperty.com 
ISIN(s):       CH0118530366 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779426000272 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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May 22, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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