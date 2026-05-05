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Dow Jones News
05.05.2026 19:33 Uhr
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PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Verwaltungsrat macht Wahlvorschläge für GV und schlägt u.a. Erhöhung bedingtes Kapital vor

DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Verwaltungsrat macht Wahlvorschläge für GV und schlägt u.a. Erhöhung bedingtes Kapital vor

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Verwaltungsrat macht Wahlvorschläge für GV und schlägt u.a. Erhöhung bedingtes Kapital vor

[ PDF ]

Zürich (pta000/05.05.2026/19:00 UTC+2)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

• Michael Zahn kandidiert erneut als Verwaltungsratspräsident • Personelle Kontinuität im Verwaltungsrat • Erhöhung des bedingten Kapitals auf über 10'000'000 neue Aktien vorgeschlagen • Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms vorgeschlagen, dessen Umsetzung vom weiteren Geschäftsgangabhängig ist

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, wird der ordentlichen Generalversammlung am 19. Juni 2026 die Wiederwahl der amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats vorschlagen. Für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten kandidiert erneut Michael Zahn.

Darüber hinaus wird der Verwaltungsrat den Aktionären anlässlich der Generalversammlung die Erhöhung des bedingten Kapitals um 5'161'979 auf insgesamt 10'986'008 neue Aktien vorschlagen. Mit der beantragten Flexibilisierung soll der Verwaltungsrat die Möglichkeit erhalten, Kapitalmassnahmen gezielt und abgestimmt auf die jeweilige Marktsituation im Interesse der Gesellschaft und aller Stakeholder umsetzen zu können.

Ferner wird der Verwaltungsrat um die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms von bis zu CHF 20 Millionen ersuchen, welches bei den aktuellen Börsenkursen einen Rückkauf von ca. 5 % bis 7 % des aktuell ausgegebenen nominellen Aktienkapitals ermöglichen würde. Die Umsetzung des Aktienrückkaufprogramms wird von der weiteren Entwicklung des Bilanzergebnisses der Peach Property Group AG sowie der Kapitalstruktur der Gesellschaft abhängig sein.

Schliesslich werden geringfügige Anpassungen der statutarischen Vergütungsbestimmungen vorgeschlagen, die die Einführung von Beteiligungsplänen für Verwaltungsrat und Management ermöglichen, deren Teilnahme freiwillig ist und mit denen die langfristige Wertsteigerung sowie die Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre gefördert werden sollen. Michael Zahn, Verwaltungsratspräsident der Peach Property Group: << Ich freue mich, dass sich sämtliche Mitglieder unseres Verwaltungsrats zur Wiederwahl stellen. Dies unterstreicht die Kontinuität und Stabilität in unserem Gremium. Mit diesem Wahlvorschlag sichern wir die konsequente Fortführung unserer erfolgreichen Arbeit und gewährleisten zugleich Verlässlichkeit in der strategischen Ausrichtung unseres Unternehmens. >>

Gerald Klinck, Chief Executive Officer der Peach Property Group: << Mit Umsetzung der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Massnahmen stärken wir unsere Bilanz weiter und sichern uns finanzielle Flexibilität, um schneller und gezielter auf Marktchancen reagieren zu können. Gleichzeitig liegt unser Fokus klar auf der operativen Weiterentwicklung unseres Portfolios: Wir bauen Leerstände ab, heben Mietpotenziale und steigern die Effizienz. So schaffen wir die Basis für eine nachhaltige Ergebnisentwicklung und eine langfristig stabile Performance. >>

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Dirk T. Schmitt, Managing Partner

+49 170 302 8833 | D.Schmitt@RosenbergSC.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

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Aussender:      Peach Property Group AG 
           Neptunstrasse 96 
           8032 Zürich 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Gerald Klinck 
Tel.:         +41 44 485 50 00 
E-Mail:        investors@peachproperty.com 
Website:       www.peachproperty.com 
ISIN(s):       CH0118530366 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778000400797 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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