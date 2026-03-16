DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen

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Zürich (pta000/16.03.2026/21:15 UTC+1)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

-- Kaufpreis lag bei 99.25% des Nennwertes der Wandelanleihe (plus aufgelaufene Zinsen)

-- Ausstehender Gesamtnennbetrag um CHF 15,000,000 reduziert auf CHF 34,880,000

Die Peach Property Group AG, eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat erfolgreich das von ihr durchgeführte öffentliche Rückkaufangebot (Tender Offer) für die Inhaber der ausstehenden und am 15. Mai 2026 fällig werdenden Wandelanleihe PEA234 (ISIN: CH1263282522) abgeschlossen. Der von der Gesellschaft zur Rückzahlung akzeptierte Gesamtnennbetrag liegt bei CHF 15,000,000. Aufgrund des deutlich höheren Angebotsvolumens erfolgt eine proportionale Kürzung. Die Zahlung der Rückkaufsumme sowie aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen an wirksam am Tender Offer teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 18. März 2026 vorgesehen.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

(Ende)

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Aussender: Peach Property Group AG Neptunstrasse 96 8032 Zürich Schweiz Ansprechpartner: Gerald Klinck Tel.: +41 44 485 50 00 E-Mail: investors@peachproperty.com Website: www.peachproperty.com ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773692100059 ]

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March 16, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)