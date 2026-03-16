Anzeige
Mehr »
Montag, 16.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Startschuss in Nevada: Dieser Kupfer-Explorer könnte vom US-Rohstoffboom profitieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C8PJ | ISIN: CH0118530366 | Ticker-Symbol: P6Z
Tradegate
16.03.26 | 10:30
6,030 Euro
+0,84 % +0,050
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
PEACH PROPERTY GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEACH PROPERTY GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,9305,99022:37
5,9405,99021:39
Dow Jones News
16.03.2026 21:51 Uhr
328 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen

DJ PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Peach Property Group AG: Tender Offer für im Mai 2026 fällige Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen

[ PDF ]

Zürich (pta000/16.03.2026/21:15 UTC+1)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

-- Kaufpreis lag bei 99.25% des Nennwertes der Wandelanleihe (plus aufgelaufene Zinsen)

-- Ausstehender Gesamtnennbetrag um CHF 15,000,000 reduziert auf CHF 34,880,000

Die Peach Property Group AG, eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat erfolgreich das von ihr durchgeführte öffentliche Rückkaufangebot (Tender Offer) für die Inhaber der ausstehenden und am 15. Mai 2026 fällig werdenden Wandelanleihe PEA234 (ISIN: CH1263282522) abgeschlossen. Der von der Gesellschaft zur Rückzahlung akzeptierte Gesamtnennbetrag liegt bei CHF 15,000,000. Aufgrund des deutlich höheren Angebotsvolumens erfolgt eine proportionale Kürzung. Die Zahlung der Rückkaufsumme sowie aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen an wirksam am Tender Offer teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 18. März 2026 vorgesehen.

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer +41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist eine Immobiliengesellschaft mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Peach Property Group AG 
           Neptunstrasse 96 
           8032 Zürich 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Gerald Klinck 
Tel.:         +41 44 485 50 00 
E-Mail:        investors@peachproperty.com 
Website:       www.peachproperty.com 
ISIN(s):       CH0118530366 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773692100059 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 16:15 ET (20:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.