PTA-Adhoc: Peach Property Group AG: Verkauf von rund 2.000 Einheiten aus Non-Strategic Portfolio

Peach Property Group AG: Verkauf von rund 2.000 Einheiten aus Non-Strategic Portfolio

Zürich (pta000/23.12.2025/07:00 UTC+1)

• Rund 2.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in 25 Städten an institutionellen Investor veräussert • Transaktion umfasst ca. 38 % des Non-Strategic Portfolios • Netto-Liquiditätszufluss von über 40 Mio. stärkt die finanziellen Mittel der Gesellschaft • Closing in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet

Die Peach Property Group AG (<>), ein Immobilieninvestor mit Fokus auf Mietwohnungen in Deutschland, veräussert im Rahmen der Bereinigung seines Portfolios rund 2.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten des Non-Strategic Portfolios an einen institutionellen Investor. Der Grossteil der Objekte liegt in Nordrhein-Westfalen (NRW), darunter 948 Wohn- und 63 Gewerbeeinheiten in Gelsenkirchen und Herne sowie 290 Wohn- und 38 Gewerbeeinheiten in 15 weiteren Städten in NRW. Zusätzlich werden Streulagen mit insgesamt 716 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten in Helmstedt/Goslar, in Süddeutschland und im Bremer Umland verkauft.

Mit der Transaktion, die rund 38 % des Non-Strategic-Portfolios umfasst, erzielt die Peach Property Group einen bedeutenden Fortschritt in der Umsetzung ihrer Portfoliostrategie. Diese konzentriert sich auf ein renditestarkes Kernportfolio in attraktiven Regionen - vorwiegend in NRW - und sieht gleichzeitig den schrittweisen Abbau von nicht-strategischen Beständen vor.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreis liegt unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes. Die Auswirkungen auf den NTA belaufen sich auf rund EUR 0,65 je Aktie. Nach Abzug von Verbindlichkeiten, Transaktionskosten und Steuern erwartet die Peach Property Group einen Netto-Cash-Zufluss von über EUR 40 Mio. Diese Mittel sichern die Umsetzbarkeit der anstehenden Massnahmen im Rahmen der Geschäftsstrategie ab.

Das Closing der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet. Parallel zu der dieser Transaktion plant die Peach Property Group weitere Teile des Non-Strategic Portfolios im Rahmen kleinerer Verkäufe zeitnah zu veräussern.

Gerald Klinck, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Nach der erfolgreichen Refinanzierung im Jahr 2025 setzen wir mit dieser zweiten großen Portfoliotransaktion unsere Strategie der Konzentration auf ein renditestarkes Kernportfolio konsequent um. Teile der Transaktionserlöse ermöglichen dabei weitere Investitionen für eine operative Optimierung dieses Bestands. Dieser bildet dann die Basis, um für unsere Aktionäre auf einer ausgeglichenen und nachhaltigen Bilanzstruktur die Wertpotenziale der Peach Property Group zu heben."

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

ISIN(s): CH0118530366 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

