Miner mit 28 MW leisten 1,3 EH/s, strategisch günstig gelegen in Paraguay

2.860 flüssigkeitsgekühlte WhatsMiner der M63-Serie von MicroBT zur Installation vorgesehen

Stromkosten von unter 0,04 USD/kWh, erzeugt aus 100 % erneuerbarer Wasserkraft

Frankfurt am Main - 10. Mai 2024 - Northern Data Group's Peak Mining gibt heute eine neue Partnerschaft mit der Penguin Infrastructure Holding ("Penguin") über 28 MW Mining-Kapazität bekannt. Dieses Projekt stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in der geografischen Expansion der Northern Data Group dar und ermöglicht es Peak Mining, seine Hashrate zu erhöhen, gespeist durch 100 % erneuerbare Energie. Die Hardware soll im zweiten Halbjahr 2024 in Betrieb genommen werden und markiert den ersten Schritt von Peak Mining nach Südamerika. 2.860 Einheiten der flüssigkeitsgekühlten WhatsMiner der M63-Serie von MicroBT sollen an dem Standort installiert werden. Die Hardware wird 1,3 EH/s generieren und damit zum geplanten Wachstum von Peak Mining auf 7,9 EH/s in diesem Jahr beitragen. Der Standort in Paraguay wird zu 100 % mit erneuerbarer Wasserkraft aus dem 14-GW-Itaipu-Staudamm betrieben, dem drittgrößten Wasserkraftwerk der Welt. Somit profitiert der Standort von der Verfügbarkeit sauberer Energie. Diese Expansion nach Südamerika folgt auf den kürzlichen Kauf eines 300-MW-Rechenzentrums in Corpus Christi, Texas , das MicroBT-Miner mit einer Kapazität von rund 4,2 EH/s betreiben soll, sowie auf den Bau einer 30-MW-Anlage in Grand Forks, North Dakota , mit Minern mit einer Kapazität von rund 1,1 EH/s. Mit der Auswahl dieser Standorte unterstreicht die Northern Data Group ihr Engagement, die Ansprüche der Industrie so effizient wie möglich zu erfüllen. Im Laufe des Jahres 2024 wird die Northern Data Group ihre HPC-Präsenz rasch ausbauen.



Aroosh Thillainathan, Chief Executive Officer, Northern Data Group, kommentiert: "Diese Partnerschaft ist für die Northern Data Group von großer Bedeutung bei der weiteren Umsetzung unserer Investitionsstrategie und der Festigung unserer Position auf dem globalen Markt für High Performance Computing, und ich freue mich besonders über die Zusammenarbeit mit Penguin angesichts der beeindruckenden Nachhaltigkeitsstandards des Teams an diesem Standort. Es ist die erste Expansion von Peak Mining nach Südamerika und ein weiterer Meilenstein für das Unternehmen beim weiteren Ausbau seiner internationalen Bitcoin-Mining-Kapazitäten."



Niek Beudeker, Managing Director, Peak Mining, kommentiert: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Penguin bei der Erweiterung unserer Mining-Kapazitäten in Paraguay. Das Team von Penguin hat bei der Errichtung des Standorts und dem Aufbau eines starken Teams vor Ort hervorragende Arbeit geleistet. Diese Vereinbarung, die als Partnerschaft strukturiert ist, ermöglicht eine bessere Abstimmung zwischen den beiden Parteien als bei einer normalen Hosting-Vereinbarung. Die Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Nutzung von 100 % sauberer Energie, um die wachsende Nachfrage der Industrie effizient zu decken."



Björn Schmidtke, CEO, Penguin Group, kommentiert: "Diese strategische Allianz mit der Northern Data Group stärkt unsere Position als ein führender Anbieter für das Hosting von High Performance Computing der nächsten Generation und ermöglicht es uns außerdem, unsere Fähigkeiten zu stärken und unser Angebot in innovativen Bereichen wie KI-Computing zu erweitern. Wir sind entschlossen, uns in dieser sich ständig beschleunigenden Welt weiterzuentwickeln, die immer mehr qualitativ hochwertige Dienstleistungen erfordert, um sich weiterzuentwickeln."



Über Peak Mining Peak Mining , ein Unternehmen der Northern Data Group, treibt die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks voran. Wir bieten branchenweit führende Betriebs- und Energieeffizienz beim Bitcoin-Mining durch die neueste Hardware sowie innovative Technologie und Infrastruktur. Mit unserer Mining-Tradition, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht, haben wir seit über einem Jahrzehnt Innovationen hervorgebracht und sind seitdem an der Spitze der Branche. Unsere Qualitätsinfrastruktur ist speziell für den Betrieb des Mining-Nnetzwerks ausgelegt, wobei wir ständig nach neuen Effizienzsteigerungen streben, die den Wert für unsere Investoren steigern. Wir schaffen langfristige Werte auf verantwortungsvolle Art und Weise.



Über Penguin Die Penguin Group ist führend bei HPC- und Cloud-Diensten, die mit vollständig erneuerbarer Wasserkraft in Südamerika betrieben werden. Ihr Kernanliegen ist es, Energie in menschliches Potenzial zu verwandeln. Diese Aufgabe wird durch die Penguin Academy erfüllt, ein revolutionäres Bildungskonzept, bei dem die Schüler "durch praktisches Handeln" lernen und das bereits Tausende von jungen Menschen zur nächsten Generation von Techniktalenten ausgebildet hat. Penguin hat sich zum Ziel gesetzt, Paraguay zur technologischen Drehscheibe Südamerikas zu machen und sein Konzept und seine Mission weltweit zu verbreiten.



Über Northern Data Group Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von spezialisierten Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsplattformen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur nehmen wir eine Vorreiterrolle in der Computing-Entwicklung ein, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreibt. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden Herstellern einschließlich Gigabyte, AMD und NVIDIA sind von grundlegender Bedeutung für die Innovationsbeschleunigung in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



