Der Aktienkurs von Puma hat sich vom partiellen Tief Anfang Februar 2024 um rund 45 Prozent erholt. Fundamental rechnet das Management aufgrund der Großereignisse im Zeitraum 2024 bis 2026 mit steigenden Gewinnen. Bis 2026 steigt aus heutiger Sicht der Gewinn pro Aktie auf 3,51 Euro, was ein sehr vorteilhaftes erwartetes KGV von 12,88 zur Folge hat.Der Sportartikelhersteller Puma erwartet nach einem schwächeren ersten Quartal eine steigende Dynamik. So sei das Unternehmen gut in das zweite Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...