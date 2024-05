FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Munich Re haben am Freitag nach einer Empfehlung der Bank of America kurz nach dem Handelsstart um 1,5 Prozent auf 448,10 Euro zugelegt. Die Experten trauen den Papieren eine Fortsetzung ihres Laufs zu und setzen mittelfristig nun ein Ziel von 530 (alt 480) Euro an. Daher stuften sie diese von "Neutral" auf "Buy" hoch.

Bereits tags zuvor hatten zahlreiche Häuser wie die kanadische Bank RBC, die Investmentbank Morgan Stanley, die Citigroup und die Privatbank Berenberg die Kursziele für Munich Re in Reaktion auf die zur Wochenmitte veröffentlichen Resultate des ersten Quartals nach oben geschraubt. Das neue Ziel der Bank of America übertrifft diejenigen der anderen genannten Häuser aber noch deutlich.

Zwar scheint der jahrelange Preisanstieg in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung ein Ende zu finden, die Konkurrentin von Hannover Rück und Swiss Re erwartet aber weiterhin ein hohes Preisniveau.

Zudem ist aus Sicht des Vorstands die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Munich Re ihr bisheriges Gewinnziel in diesem Jahr übertrifft. Finanzvorstand Christoph Jurecka wollte daher nicht ausschließen, dass er seine Prognose im Sommer anheben wird - wenn das zweite Quartal "außerordentlich gut" verlaufen sollte.

Mit den aktuellen Gewinnen hält die Munich-Re-Aktie Kurs auf ihr Rekordhoch von gut 454 Euro aus dem März. Der lange Anstieg der Rückversicherungsprämien und ein günstiges Kapitalmarktumfeld treiben die Branche insgesamt schon länger an. Der Wert der Papiere der Munich Re hat sich sei dem anfänglichen Rückschlag zu Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine 2022 mittlerweile mehr als verdoppelt.

Allein 2024 summieren sich die Kursgewinne bereits auf rund ein Fünftel, was einen der vorderen Plätze im deutschen Leitindex Dax bedeutet. Damit hat Munich Re auch den europäischen Versicherungssektor hinter sich gelassen. So ging es für den Stoxx Europe 600 Insurance 2024 bisher um knapp neun Prozent nach oben./mis/men