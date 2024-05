Die Aktie von Tesla verzeichnete am Donnerstag einen weiteren Rückgang und näherte sich damit dem niedrigsten Stand seit Ende April an. Der weltweit führende Elektrofahrzeug-Hersteller sieht sich mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, die die Anleger zunehmend beunruhigen. Dazu gehört ein weltweiter Nachfragerückgang bei Elektrofahrzeugen, Bedenken über die Auswirkungen aggressiver Preisnachlässe auf die Gewinnmargen sowie Berichte über erneuten regulatorischen Druck in Bezug auf die Werbeaussagen zur Fahrerassistenzsoftware des Unternehmens. Nach einem vorübergehenden Aufschwung durch eine Schlüsselgenehmigung für Fahrerassistenztechnologien in China sah sich Tesla in der letzten Woche mit der Wiederkehr einiger Probleme konfrontiert. Besorgniserregend sind außerdem die jüngsten Meldungen über eine Intensivierung des Stellenabbaus in China, dem wichtigsten Markt [...]

