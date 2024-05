Um bis 2035 insgesamt 25 Prozent des Berliner Stroms aus Photovoltaik zu gewinnen, muss sich das Ausbautempo erhöhen. Eine Informationskampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie soll bei der Beschleunigung helfen und auch für Ausbildungsberufe in der Solarbranche werben. Die stadtweite Informationskampagne "Solar zahlt sich aus" soll in Berlin dem Photovoltaik-Ausbau und damit der urbanen Klima- und Energiewende mehr Schwung verleihen. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) stellte die Aktion am Mittwoch gemeinsam mit der Berliner Kreativagentur Foundry vor. Demnach werden ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...