Die Infineon-Aktie machte am 07. Mai 2024 einen kräftigen Sprung nach oben (+12,5%), damit summiert sich der Kursgewinn in den vergangenen sechs Monaten per Saldo auf 26%. Die ohnehin wenig überraschende Senkung der Jahresziele hat die Anleger bei Infineon dabei völlig kalt gelassen (lohnt sich der Einstieg in die Aktie jetzt?). Und jetzt reagieren die Analysten auf die neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...