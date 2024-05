Der Höhenflug am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch nach dem Vatertag fort. 90 Minuten nach Eröffnung des Xetra-Handels notiert der DAX erstmals in seiner Geschichte oberhalb von 18.800 Punkten. 32 Indexmitglieder können zulegen, wobei punktemäßig Siemens und die beiden Münchner Versicherer die treibenden Kräfte sind. Ein Ende der Rally scheint nicht in Sicht.Über 900 Punkte hat der DAX nun binnen weniger Tage hinzugewonnen, wobei die Frage erlaubt, wobei neue Zinssenkungssenkungshoffnungen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...