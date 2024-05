FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 3030 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 135 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 365 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1640 (1520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1600 (1800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 375 (320) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES 3I GROUP TARGET TO 2918 (2647) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ACCSYS TECHNOLOGIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 70 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BALFOUR BEATTY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BARRATT DEVELOPMENTS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BELLWAY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3013 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BERKELEY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BREEDON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 520 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CAIRN HOMES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 165 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS COSTAIN GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 80 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CREST NICHOLSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 264 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FOXTONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 71 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GENUIT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 545 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GLOBALDATA WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GRAFTON GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1230 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GRAINGER PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 345 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HENRY BOOT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1170 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS INFORMA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1041 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KELLER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1400 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KIER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 200 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS LSL PROPERTY SERVICE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 428 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS M&C SAATCHI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 230 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MARSHALLS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 420 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MORGAN SINDALL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MORTGAGE ADVICE BUREAU WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1000 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NEXT FIFTEEN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1205 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NORCROS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 305 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PERSIMMON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1419 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS REDROW WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 704 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RELX WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 3516 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS S4 CAPITAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 53 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SAVILLS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1319 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SIG WITH 'SELL' - PRICE TARGET 23 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SIGMAROC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 95 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TAYLOR WIMPEY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 153 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS VICTORIAN PLUMBING WITH 'BUY' - PRICE TARGET 100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS VISTRY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1513 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS VOLUTION GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 430 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WILMINGTON GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 447 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WPP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 998 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS YOUGOV WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1375 PENCE - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 566 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 235 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 63 (70) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS TO 'BUY' (HOLD) - JEFFERIES RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 3200 (3140) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 165 (145) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES TRAINLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 385 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

