Gegenüber dem Jahresbeginn hat sich der durchschnittliche Marktwert für den Verkauf des Stroms aus den Photovoltaik-Anlagen an der Strombörse damit in etwa halbiert. Gerade an den Aprilwochenenden kam es vermehrt zu längeren Phasen mit negativen Strompreisen. Im April betrug der Marktwert Solar nach Angaben der Übertragungsnetzbetreiber bei durchschnittlich 3,795 Cent pro Kilowattstunde. Dies ist deutlich weniger als noch im März, als er bei 4,965 Cent pro Kilowattstunde lag, und stellt gegenüber dem Januar fast eine Halbierung (7,535 Cent pro Kilowattstunde) dar. Die Marktwerte für Windkraft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...