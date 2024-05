Geringeres Schadensaufkommen beschert Münchener Rück starke Quartalsperformance

Werbung







Die Münchener Rück glänzt mit starken Quartalszahlen und profitiert von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen als noch im Vergleich zum Vorjahr.



Geringere Großschäden und höhere Gewinne aus Kapitalanlagen trugen zu dem starken Ergebnis des Rückversicherungskonzerns aus München bei. Hierbei wurde der Versicherungsumsatz von 14,3 Milliarden im Vorjahr auf 15 Milliarden Euro gesteigert. Auch in puncto Konzerngewinn verzeichneten die Münchener ein Plus von rund 2,1 Milliarden Euro. Hauptgrund für diese Entwicklung war die geringere Belastung durch Großschäden, die mit 650 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von gut 1 Milliarde Euro lagen. Tatsächlich stellt der Einsturz der Francis-Scott-Key-Brücke im Hafen von Baltimore den größten Einzelschaden dar. Wie das Unternehmen mitteilte, konnten insbesondere Wachstumschancen in Indien, in Lateinamerika und in Europa realisiert werden. Munich RE Aktien verteuern sich zum Wochenende zeitweise auf 453,20 Euro.









Gut informiert ins Wochenende



Was war in dieser Woche wichtig? Was steht uns in der kommenden Woche bevor? Wie jeden Freitag laden wir Sie herzlich zu unserem Wochenrückblick ein. Dort fassen wir alle wirtschaftlich relevanten Ereignisse der aktuellen Woche sowohl von Unternehmen als auch auf konjunktureller Seite übersichtlich für Sie zusammen. Ab Sonntagmorgen erwartet Sie zusätzlich unser Wochenausblick mit den Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Rückblick sowie Ausblick können Sie auf unserer Homepage oder in Form eines Videos auf unserem Instagram Kanal aufrufen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC