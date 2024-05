Nach zehn Jahren Projektzeit kann ein alter Windpark in Ostwestfalen durch Repowering neuen Strom erzeugen. Statt 2,6 MW kommt er nun auf 13,5 MW. Aus neun mach drei: mehrere Unternehmen ersetzen in Ostwestfalen alte Ü20 Windenergieanlagen durch neue. Das sind Windkraftanlagen, die nach 20 Jahren Vergütung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fallen. Es handelt sich bei den Partnern um Naturstrom sowie die ortsansässigen Koch Wind & Solar GmbH & Co. KG und ToGro Windenergie OHG. Standort ist ...

