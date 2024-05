München - Auch in München haben die Behörden eine Reihe von Magen-Darm-Beschwerden in Zusammenhang mit einem Volksfest registriert.



Das Gesundheitsreferat teilte dem "Spiegel" auf Anfrage mit, es seien bislang 33 Meldungen über entsprechende "Erkrankungen nach Besuch des Frühlingsfestes" eingegangen. Man habe "in Abstimmung mit der Lebensmittelüberwachung die notwendigen Ermittlungen durchgeführt und die notwendigen Maßnahmen ergriffen".



Das Frühlingsfest ist eine kleine Version des Oktoberfestes, es fand vom 19. April bis 5. Mai statt. Nach dem viel größeren Frühlingsfest in Stuttgart hatte das dortige Gesundheitsamt mehrere Hundert Fälle registriert, in denen Besucher an Erbrechen und Übelkeit litten. Bei mehreren Erkrankten wurde das Norovirus nachgewiesen, die Stadt geht von einer "Mensch-zu-Mensch-Übertragung" aus, Lebensmittelproben waren negativ. Ob sich auch in München das Norovirus verbreitet hat, ist laut Gesundheitsreferat noch unklar. "Die Ergebnisse und Erregernachweise der veranlassten Untersuchungen liegen noch nicht abschließend vor."

