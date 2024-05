Pressemitteilungen der Veganz Group AG:

Veganz veröffentlicht Geschäftsbericht 2023

- 50% Reduktion der Verluste dank Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm

- 6% Wachstum in Kernkategorien und Skalierung eCommerce

- Standortwechsel in die Veganz Food Factory Ludwigsfelde

- Erfolgreicher Produktionsstart und Markteinführung Veganz Mililk®

Auch die Veganz Group AG (veganz.de), die innovative Food Marke und Pionier für die Entwicklung und Produktion pflanzlicher Lebensmittel, hatte 2023 mit der Kaufzurückhaltung und der anhaltend schwachen konjunkturellen Entwicklung zu kämpfen. In einem von Unsicherheiten geprägtem Konsumklima und einem Trading-Down der Konsument:innen hin zu Eigenmarken, begegnete die Veganz Group AG mit strategischen Sortimentsbereinigungen, einem Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm und dem erfolgreichen Ausbau von Produktionskapazitäten pflanzliche Innovationen für Marken und Eigenmarken. Dank der effektiven Maßnahmen wuchs das Unternehmen um 6% in den strategischen Kernkategorien. In der Kategorie vegetarische Riegel performte sie das Marktwachstum in Deutschland aus, während im Markanteilumsatz der Markt 2023 um 19% gewachsen ist, wuchs Veganz um 23%.

Dennoch führten die strategischen Sortimentsbereinigungen zu einem bewussten Umsatzrückgang der Veganz Group AG auf 16,4 Mio. Euro (Vorjahr: 23,6 Mio. Euro) unter einer Verbesserung des EBITDA um 49,2 Prozent auf -6,3 Mio. Euro (Vorjahr: -12,3 Mio. Euro).

Skalierung Veganz eCommerce

2023 trug der Lebensmitteleinzelhandel mit 56 Prozent (Vorjahr: 64 Prozent) weiterhin den größten Anteil zum Umsatz der Veganz Group AG bei, der Rückgang war geprägt von Sortimentsbereinigungen und Kosteneinsparungen im Außendienst. Das Drogerie Geschäft gewinnt mit 31 Prozent des gesamten Umsatzes (Vorjahr: 25 Prozent) zunehmend an Bedeutung für Veganz. Darüber hinaus wuchs das Discountgeschäft überproportional und erreichte 2023 einen Umsatzanteil von 6 Prozent (Vorjahr: 3 Prozent). Der Bereich Food Service hat inzwischen einen stabilen Umsatzbeitrag von 6 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent) und wird 2024 mit dem neuen Portfolio wie Mililk® und TVP weiter ausgebaut. Die wird durch die weitere Skalierung des neuen Online-D2C-Geschäftes, das nach 6 Monaten Ende 2023 bereits über 100.000 € Umsatz erzielt hat, begleitet.

in Mio. Euro20232022Drogerie 5,15,9Lebensmitteleinzelhandel9,2 15,1Food Service 0,91,9Discount0,9 0,7D2C0,30,0Summe16,4 23,6

Fokus auf die DACH-Region

Mit einem Umsatzanteil von 93 Prozent war die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch 2023 der wichtigste Absatzmarkt für Veganz (Vorjahr: 90 Prozent). ...

