Frankfurt - Der Euro hat am Freitag seine Gewinne vom Vortag weitgehend halten können. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0777 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Auch zum Franken haben sich die beiden Währungen über Nacht kaum bewegt. Mit einem Kurs von 0,9071 Franken notiert das USD/CHF-Währungspaar praktisch unverändert gegenüber dem Morgen (0,9066). Derweil wird das Euro-Franken-Paar nur minimal verändert zu 0,9775 nach ...

