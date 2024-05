Baden-Baden - Reinhard Mey steht nach Jahren wieder an der Spitze der Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Nach "Mein Achtel Lorbeerblatt" im Jahr 1972, "Bunter Hund" (2007) und "Dann mach's gut" (2013) landete er mit "Nach Haus" nun als Neueinsteiger und zum vierten Mal auf Platz eins.



Die weiteren Spitzenplätze belegen die Broilers ("Jolly Good Fellas - Best Of Broilers 1994-2024", zwei) und Dua Lipa ("Radical Optimism", drei). Der Hamburger Musiker Jan Delay kommt an fünfter Stelle mit "Forever Jan - 25 Jahre Jan Delay", während Taylor Swifts "The Tortured Poets Department" (vier) in der dritten Woche weiterhin stark performt.



Außerdem neu in der Top 10: Punk-Poet Frank Turner ("Undefeated", sechs), Sängerin Vanessa Mai ("Matrix", sieben), die Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz ("Warriors", acht) sowie Rapper Jay Jiggy ("Incredible", neun).



In den Single-Charts sind Ayliva & Apache 207 mit "Wunder" zum zweiten Mal vor Artemas ("I Like The Way You Kiss Me", zwei). Als höchste Neuzugänge erobern SDP, Sido & Esther Graf ("Mama hat gesagt") den dritten Platz. Die Führungsriege komplettieren Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà ("Pedro", vier) und Cyril ("Stumblin' In", fünf).



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken