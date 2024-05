Der US-Dollar (USD) erholt sich am Freitag während des asiatischen Handels leicht. Die kurzfristige Attraktivität ist jedoch nach wie vor ungewiss, da die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (IJC) für die am 3. Mai endende Woche höher als erwartet ausfielen, was darauf hindeutet, dass der US-Arbeitsmarkt Schwierigkeiten hat, die Last des restriktiven ...

