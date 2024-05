Bei Vonovia stand in dieser Woche wie geplant die Hauptversammlung auf dem Programm. Dort wurde nicht zuletzt die vorgeschlagene Dividende von 0,90 Euro je Aktie abgesegnet. Den darauffolgenden Dividendenabschlag hat die Aktie des größten deutschen Wohnungskonzerns bereits am Freitag wieder aufgeholt.Vonovia hat am Mittwoch die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 durchgeführt. Aktionäre des Wohnungskonzerns folgten dabei dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...