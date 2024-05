New York - Die tags zuvor wieder stärker genährte Hoffnung auf vielleicht doch schon baldige Leitzinssenkungen in den USA treiben die Wall Street am Freitag weiter an. Der Dow Jones Industrial gewann wenige Minuten nach dem Auftakt 0,32 Prozent auf 39'514,44 Punkte. Der Leitindex nähert sich damit weiter seiner Bestmarke von Ende März bei 39'889 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Freitag um 0,50 Prozent auf 18'203,66 Zähler zu. ...

