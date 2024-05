FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe in Bezug auf das operative Ergebnis (Ebit) leicht besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der Welthandel erholen - erste Stabilisierungstendenzen scheinen sich dem Experten zufolge abzuzeichnen ?, ergäben sich gleichzeitig deutliche Chancen für DHL, da man von operativen Hebeleffekten durch eine bessere Auslastung des Netzwerks profitieren würde. Zudem zeichne sich seit Ende 2023 ein geringerer Rückgang der Frachtraten ab./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 15:25 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005552004

