Der Silberpreis hält seine Gewinne über der Marke von $28,00 inmitten der Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed - Die anhaltende Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt hält den Aufwärtstrend des US-Dollars in Grenzen - Die Anleger konzentrieren sich auf die US-Inflationsdaten - Der Silberpreis (XAG/USD) hält sich am Freitag im New Yorker Handel ...

