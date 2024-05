EUR/USD kann seine Gewinne bei 1,0780 nicht halten, da der US-Dollar trotz der Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed wieder zulegt - Die sich entspannende Lage am US-Arbeitsmarkt stärkt die Aussichten auf eine Zinssenkung der Fed - Die EZB dürfte in diesem Jahr drei Zinssenkungen vornehmen, da sich die Inflation in der Eurozone abschwächt - ...

