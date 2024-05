Chain of Custody-Zertifizierung garantiert Kunden vollständige Transparenz über nachhaltige Holzgewinnung

FSC® ist der strengste internationale Standard für verantwortungsvolle Forstwirtschaft

Woodspin, exklusiver Hersteller und Lieferant der SPINNOVA®-Faser auf Holzbasis, hat durch den Forest Stewardship Council® (FSC) die Chain of Custody-Zertifizierung erhalten. Diese bescheinigt, dass das von Woodspin für die Produktion genutzte Holz vollständig vom Ursprung bis hin zum Faserendprodukt zurückverfolgt werden kann. So können Kunden sich sicher sein, nachhaltig einzukaufen.

Woodspin ist ein 50/50 Joint Venture zwischen Suzano, dem weltweit größten Hartholz-Zellstoffproduzenten, und Spinnova, einem innovativen finnischen Materialtechnologieunternehmen. Woodspin verarbeitet nachhaltig angebautes Eukalyptushartholz, das von Suzano auf Farmen in Brasilien angepflanzt und geerntet wird. Suzano ist weltweit der größte Anpflanzer von Eukalyptus. Er managt 26.000 km 2 Land, wovon 40 Prozent zwecks dauerhafter Konservierung brachliegt.

FSC® ist bekannt als der strengste internationale Standard für verantwortliche Forstwirtschaft. Die FSC®-Zertifizierung stellt sicher, dass ein Wald so bewirtschaftet wird, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt und dass Ortsansässige und Arbeiter von ihm profitieren, ohne dass wirtschaftliche Aspekte außer acht gelassen werden.

Woodspin produziert die einzigartige holzbasierte SPINNOVA®-Faser ohne schädigende Chemikalien oder Verschmutzungen. Die SPINNOVA -Faser weist im Vergleich zu konventioneller Baumwolle während ihres Lebenszyklus eine um 74 Prozent bessere Kohlenstoffbilanz auf und verbraucht 98 Prozent weniger Wasser.* Dank der exklusiven Nutzung der auf Basis von Eukalyptus hergestellten Rohstoffe von Suzano kann Woodspin die Lieferkette vollständig zurückverfolgen. Das Unternehmen tritt gegen Abholzung an und setzt sich für umfangreiche ethische Grundsätze und nachhaltige Praktiken ein.

Jari Aittakari, Sales Director bei Woodspin, sagte:

"Verbraucher und Stakeholder auf jeder Stufe der Textilwertkette müssen den Ursprung der Produkte, die sie kaufen, nachverfolgen können, sie haben das Recht zu erfahren, ob diese ethisch korrekt hergestellt wurden und ob dabei nachhaltig verarbeitete Materialien eingekauft wurden.

Wir beobachten, dass die Transparenz der Lieferkette zu einem Thema wird. Diese FSC-Zertifizierung zeigt unseren Partnern seien dies Marken oder Hersteller -, dass Woodspin's SPINNOVA®-Faser auf höchstem Niveau produziert wird, von der Farm bis zur Faser keine Kompromisse."

Fabian Farkas, Chief Markets Officer bei FSC® International, sagte:

"Während die Forstwirtschaft sich innovativ weiterentwickelt, erkennen wichtige Akteure zunehmend die Bedeutung von FSC® als Lösung für verantwortungsbewussten Einkauf. Woodspin's FSC® Chain of Custody-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein, der den Weg frei macht für eine nachhaltige und skalierbare Produktion von Textilfasern und letztendlich eine Welt, die frei ist von fossilen Rückständen."

Die Zertifizierung folgt der Eröffnung des ersten Werks von Woodspin im Jahr 2023, das auf Holz basierende SPINNOVA -Fasern im finnischen Jyväskylä produziert. Dort werden nun biologisch abbaubare Textilfasern hergestellt, aus denen sich Kleidungsstücke fertigen lassen, die sich natürlich anfühlen. Woodspin's modernes Werk nutzt die Fasertechnologie von Spinnova, die Abfälle vermeidet. Ein modernes Energierückgewinnungssystem recycelt während der Produktion anfallende Hitze, die in einem örtlichen Heizwerk wieder eingespeist wird.

Die auf Holz basierende SPINNOVA -Faser wird bereits von globalen Modemarken wie adidas und Bestseller verwendet.

Über Woodspin

Woodspin ist der exklusive Produzent und Lieferant von der auf Holz basierenden SPINNOVA®-Faser, ein nachhaltiges, recycelbares Material aus Bäumen. Woodspin ist ein 50/50 Joint Venture zwischen dem weltweit größten Hartholzzellstoffhersteller Suzano und Spinnova, einem innovativen finnischen Unternehmen für Materialtechnologie. Woodspin's einzigartiges Produkt verbindet das nachhaltig angebaute Eukalyptushartholz von Suzano mit der innovativen Technologie von Spinnova. In unseren Produktionsverfahren nutzen wir möglichst wenig Wasser und senken die CO2-Emissionen. Wir nutzen keine schädigenden Chemikalien und produzieren keine unnötigen Abfälle. http://woodspin.com/

Über FSC®

FSC® ist eine Non-Profit-Organisation, die eine erprobte Lösung für nachhaltige Forstwirtschaft bietet. Derzeit sind mehr als 150 Millionen Hektar Wald weltweit nach den FSC®-Standards zertifiziert. Dieser gilt allgemein unter NGOs, Verbrauchern und Unternehmen als das strengste Zertifizierungssystem für Wälder. Es verhindert Abholzung und setzt sich für Klimaschutz und Biodiversität ein. Der FSC®-Standard für Forstwirtschaft basiert auf zehn Hauptprinzipien, die zahlreiche ökologische, soziale und ökonomische Faktoren berücksichtigen. FSC's "Check Tree"-Kennzeichen findet sich auf Millionen von Holzprodukten. Es bescheinigt, dass das Produkt vom Wald bis zum Verbraucher nachhaltig hergestellt wurde. www.fsc.org.

Über SPINNOVA Natürliche, nachhaltige Textilmaterialien

Spinnova transformiert global die Art, wie Textilien hergestellt werden. Das in Finnland ansässige Unternehmen hat mehrere patentierte Technologien entwickelt, mit denen Textilfasern aus Holz oder Abfällen wie Leder und Textilresten hergestellt werden können. Dabei werden keine schädigenden Chemikalien eingesetzt. Die SPINNOVA®-Faser hinterlässt keine Abfälle, CO2-Emissionen und Wasserverbrauch sind minimal. Die SPINNOVA®-Faser ist biologisch abbaubar und kann recycelt werden.

Spinnova nutzt nur nachhaltige Rohstoffe wie FSC zertifiziertes Holz und Abfallprodukte. Die SPINNOVA®-Faser wird ohne schädigende Chemikalien und komplexe chemische Verfahren hergestellt. Sie fühlt sich natürlich an, vergleichbar Baumwolle oder Leinen. Spinnova wurde ausgezeichnet von Fast Company, ISPO, Scandinavian Outdoor, ANDAM, Monocle und Marie Claire UK.

Spinnova's Aktien (SPINN) sind am Nasdaq First North Growth Market in Finnland gelistet.

SPINNOVA® home: www.spinnova.com

Corporate IR site: www.spinnovagroup.com

Über Suzano

Suzano ist weltweit der größte Hersteller von Zellstoff. Unsere nachhaltigen Rohstoffe werden in Produkten verarbeitet, die von mehr als zwei Milliarden Menschen in mehr als 100 Ländern genutzt werden. Beispiele sind Taschentücher, Toilettenpapier, Bücher, Druck- und Schreibpapier, Windeln und Hygieneprodukte, Verpackungen, Textilien und eine Reihe von innovativen Anwendungen, die Produkte aus fossilen Treibstoffen ersetzen.

Unser Zellstoff wird aus Biomasse hergestellt, die aus Eukalyptusbäumen produziert wird. So entsteht ein erneuerbares, recycelbares Rohmaterial für den Gebrauch durch Endverbraucher und Industrie. Wir pflanzen pro Tag 1,2 Millionen Bäume und wir ernten nur, was wir anpflanzen. Wir verwalten ungefähr 26.000 km2 Land, wovon 40 dauerhaft ohne jegliche Abholzung geschont wird. Wir sind gegen Abholzung.

Suzano ist mehr als 100 Jahre alt. Wir sind an der brasilianischen B3-Börse notiert (SUZB3) sowie an der NYSE (SUZ) in den Vereinigten Staaten. Erfahren Sie mehr unter: www.suzano.com.br/en.

Hinweis

*Der CO2e-Emissionsvergleich basiert auf einer projizierten Kohlenstoffbilanz, die von einem unabhängigen Experten gemäß ISO 14067:2018 Standard erstellt wurde. Die Datenbank Ecoinvent wurde als Quelle für die globalen durchschnittlichen CO2e-Emissionen von Baumwolle genutzt. Der Vergleich über den Wasserverbrauch basiert auf einem projizierten Life Cycle Assessment (LCA) durcheinen unabhängigen Experten. Beide Vergleiche beinhalten die Lieferung und den Transport von Rohmaterialien sowie die Produktion (cradle-to-gate).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240510961694/de/

Contacts:

Jari Aittakari

jari.aittakari@woodspin.com



Michaela Neilson

mneilson@suzano.com.br