Die CSX Corporation, ein führendes Transportunternehmen mit Sitz in Jacksonville, Florida, hat jüngst eine erhöhte Quartalsdividende für ihre Aktionäre angekündigt. Mit einer beständigen Präsenz in der US-Wirtschaft seit fast zwei Jahrhunderten verbindet das Schienennetz von CSX alle wichtigen Großstädte im östlichen Teil der Vereinigten Staaten. Die nun festgelegte Ausschüttung beträgt $0,12 pro Aktie und reflektiert die strategische Position der Gesellschaft in diversen Kernmärkten, darunter Energie, Industrie, Bausektor, Landwirtschaft und Konsumgüter. Zusätzlich zu Schienen- und intermodalen Dienstleistungen fördert CSX auch Transload-Services, welche die Verbindung zwischen Schienenverkehr und LKW-Transport erleichtern. Die Dividenden, mit einer jährlichen Rendite von 1,4 Prozent, werden den Aktionären am 14. Juni 2024 ausgezahlt. Berechtigt [...]

