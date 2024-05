Oesterreichische Post-Aktien ISIN: AT0000APOST4 konnten im Wochenverlauf 8,35 Prozent zulegen und haben den zweiten Platz im Austrian Trade Index geschafft. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 32,45 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Donnerstag bei 32,50 Euro auf Xetra gesehen. Das Handelsvolumen hat in den letzten Tagen stark angezogen, das 12-Monats-Hoch ist in Schlagdistanz. Anleger haben die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen ...

