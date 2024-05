Am 01. Mai hatten wir geschrieben: "Nach dem enormen Kursverlust kann es zu einer Gegenreaktion kommen. Für charttechnisch grünes Licht würde der Anstieg über die Marke von 27,50 Euro sorgen. Dann hätte die Aktie den am Montag und Dienstag gebildeten Widerstand geknackt und der Weg wäre im kurzfristigen Bereich bis auf 30,00 Euro frei." Sie waren also wieder einmal rechtzeitig informiert. Ab dem 02. Mai ging die Befesa-Aktie ISIN: LU1704650164 steil ...

