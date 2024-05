Bangkok (ots/PRNewswire) -Am 9. Mai fand in Bangkok, Thailand, der 8. Global ICT Energy Efficiency Summit unter dem Motto "Green Site, Building a Brighter Future" statt. Auf diesem Gipfel stellte der Bereich Site Power Facility von Huawei Digital Power intelligente Stromversorgungslösungen für die Telekommunikation für alle Szenarien vor, die darauf abzielen, exzellente Stromversorgungssysteme zu bauen, die den Anforderungen der Netzbetreiber nach "einmaliger Bereitstellung und zehnjähriger Entwicklung" entsprechen.- Einfach: Um die Kapazität herkömmlicher Stromversorgungssysteme zu erweitern, müssen mehrere Gerätegruppen hinzugefügt werden. Huawei Smart Power hingegen ist modular aufgebaut und bietet Konfiguration nach Bedarf und flexible Kapazitätserweiterung, sodass die Kapazität mit nur einem Satz erweitert werden kann. Es zeichnet sich durch eine hohe Dichte aus und benötigt nur 50 % des Volumens eines herkömmlichen Stromversorgungssystems, was den Einsatz erleichtert. Es unterstützt verschiedene Energieeingänge und -ausgänge und zeichnet sich durch hohe Kompatibilität und Anwendbarkeit aus. Durch den Einsatz von Huawei Smart Power verfügen die Netzbetreiber dann über eine ICT-konvergierte Stromversorgung an den Standorten, um diversifizierte Services zu entwickeln.- Intelligent: Für dieses System werden intelligente Schutzschalter verwendet. Benutzer können die Kapazität des Leistungsschalters, die Bezeichnung, die Verwendung und die Gruppe über die Software definieren. Funktionen wie Stromverbrauchsautorisierung, intelligente Zählung, Backup-Slicing und Remote-Batterietest werden unterstützt. Im Vergleich zu herkömmlichen Stromversorgungssystemen erfüllt diese Lösung kundenspezifische Anforderungen und verbessert die Flexibilität, Genauigkeit und Effizienz des Energiemanagements an den Standorten erheblich.- Grün: Der Wirkungsgrad des Gleichrichters liegt bei bis zu 98 %. Die Lösung unterstützt die hybride Nutzung von Netzbatterie, Stromaggregat-Batterie und PV-Batterie, wodurch Strom gespart oder Stromaggregate abgeschafft werden können und die Ökostromquote und Zuverlässigkeit verbessert werden. Es unterstützt die Analyse und das Management von Kohlenstoffemissionen auf Lastenebene und beschleunigt den Aufbau eines kohlenstoffarmen Netzes.Unter dem Motto "Green Site, Building a Brighter Future" hat sich der Bereich Site Power Facility von Huawei mit grünen ICT-Energietechnologien und -lösungen befasst, um Netzbetreibern beim Aufbau grüner und kohlenstoffarmer Netzwerke und bei der Energiewende zu helfen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410343/Huawei_All_Scenario_Smart_Telecom_Power_Solutions.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-bringt-intelligente-stromlosungen-fur-die-telekommunikation-fur-alle-szenarien-auf-den-markt-302143067.htmlPressekontakt:LUO Jintao,luojintao2@huawei-partners.comOriginal-Content von: Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174807/5777336