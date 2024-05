Die Tatsache, dass wir derzeit bei wichtigen Elementen der Photovoltaik-Wertschöpfungskette zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, hauptsächlich aus China oder chinesisch dominierten Unternehmen in Südostasien, wird von wichtigen Akteuren in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft als gefährlich, ja sogar kritisch angesehen. Hinzu kommen die jüngsten Entwicklungen sowohl in den USA als auch in Europa, die Einfuhr von Waren einzuschränken, die im Verdacht stehen, unter Arbeitsbedingungen mit Zwangsarbeit hergestellt worden zu sein. Auch der CO2-Fußabdruck von importierten Waren soll künftig ...

