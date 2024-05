EUR/GBP steigt aufgrund des positiven Trends bei den Verbraucherausgaben in der Eurozone an - BOEs Pill, der Chefökonom der BoE, deutete an, dass die Überzeugung wächst, dass Zinssenkungen anstehen könnten - Die höher als erwartet ausgefallenen Daten zum britischen BIP gaben dem Pfund Sterling Unterstützung - EUR/GBP macht seine jüngsten Verluste ...

